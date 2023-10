Inter-Benfica, due recuperi possibili! Inzaghi spera. Nuovi test oggi

Inter-Benfica andrà in scena martedì 3 ottobre alle 21 per la seconda giornata dei gironi di UEFA Champions League. Simone Inzaghi spera in due recuperi dall’infermeria, secondo quanto riportato da Sportmediaset, nuovi test verranno effettuati oggi.

RECUPERI POSSIBILI – Martedì sera l’Inter di Simone Inzaghi dopo il successo in casa della Salernitana per 0-4, sfiderà il Benfica per il secondo turno della fase a gironi di UEFA Champions League. Il tecnico nerazzurro spera di recuperare Cuadrado e Frattesi. Il colombiano farà un test oggi ad Appiano Gentile. Qualche speranza di recupero anche per il centrocampista assente a Salerno per un affaticamento muscolare.

Fonte: Sportmediaset