Inter-Benfica, due dubbi per Inzaghi: la probabile formazione – Sky

Manca sempre meno alla decisiva sfida per il ritorno dei quarti di Champions League tra Inter e Benfica. Inzaghi sarebbe pronto a confermare lo stesso undici visto nella gara di Lisbona, come riportato da Sky Sport il tecnico nerazzurro ha ancora due dubbi da sciogliere. Di seguito la probabile formazione.

DUBBI E CONFERME − Dopo il pesante ko in campionato con il Monza, l’Inter è pronta a rigettarsi a capofitto sulla Champions League. I nerazzurri nel match d’andata a Lisbona hanno sorpreso tutti, giocando una partita attenta e di grande qualità e assicurandosi due gol di vantaggio per la sfida di ritorno in casa. Occhio però a non dare per spacciato il Benfica. I portoghesi in questa stagione sono infatti riusciti a battere due volte la Juventus e non perdere mai con il PSG. Per questo motivo Simone Inzaghi non vuole correre rischi ed è pronto ad affidarsi ai suoi uomini migliori. Secondo la probabile formazione riportata da Sky, il tecnico piacentino dovrebbe confermare quasi gli stessi undici di Lisbona. André Onana è pronto a difendere i pali coadiuvato dai tre centrali Matteo Darmian, Francesco Acerbi e Alessandro Bastoni. Sugli esterni arrivano ancora conferme per Denzel Dumfries e Federico Dimarco, con Robin Gosens relegato in panchina. A centrocampo invece spazio agli irrinunciabili Nicolò Barella e Henrikh Mkhitaryan, insieme ai quali dovrebbe esserci anche Marcelo Brozovic. Il croato non è però ancora sicuro del posto visto il rientro di Hakan Calhanoglu. In tal senso si attendono aggiornamenti dopo la rifinitura odierna. In attacco dovrebbe invece tornare la coppia Edin Dzeko, Lautaro Martinez, con il bosniaco leggermente favorivo su Romelu Lukaku per un posto da titolare.

LA PROBABIE FORMAZIONE − Di seguito la probabile formazione dell’Inter (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dunfries, Barelle, Brozovic, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro Martinez.