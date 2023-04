Inter-Benfica da 2-0 a 1-1 al 45′, Barella tiene le distanze

Termina sul punteggio di 1-1 il primo tempo di Inter-Benfica, sfida valevole per il ritorno dei quarti di finale della UEFA Champions League (segui QUI il nostro live). Ecco quanto successo a San Siro in questi primi quarantacinque minuti di gioco.

PRIMO TEMPO – Da 2-0 a 1-1, questo in sintesi il primo tempo di Inter-Benfica. Che inizia nel migliore dei modi per i nerazzurri, quando al 14′ Edin Dzeko vince un duello a centrocampo e fa ripartire Lautaro Martinez: tocco per Nicolò Barella che manda al bar i difensori e con un sinistro magico piazza la palla all’incrocio dei pali per l’1-0. Al 33′ arriva anche il raddoppio per i nerazzurri: cross dalla destra con Lautaro Martinez che si appoggia leggermente a Gilberto e di testa infila il 2-0: per l’arbitro, però, c’è la spinta dell’argentino e invalida la rete. Con il Benfica che trova il pareggio e riporta le distanze a due reti di differenza, quando dalla destra arriva un cross che trova Aursnes tutto solo in area e il suo colpo di testa non lascia scampo ad André Onana. Finale piuttosto tranquillo dopo il quale, in seguito a un minuto di recupero, arriva il fischio di fine primo tempo.

INTER-BENFICA 1-1

Barella al 15′, Aursnes al 37′