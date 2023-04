Inter-Benfica, allarme sicurezza! 1000 tifosi pericolosi a piede libero

Sale l’allarme a Milano in vista di Inter-Benfica, ritorno dei quarti di Champions League. A rompere gli indugi il giornale Correio de Manha. Un migliaio di tifosi senza sorveglianza arriveranno in Italia

ALLARME − Allarme sicurezza in vista di Inter-Benfica di Champions League. Come riporta Correio de Manha, sono attesi più di 5mila tifosi lusitani per assistere al ritorno dei quarti di finale. Mille di questi ad alto rischio di pericolosità. Inoltre, gli agenti di polizia italiani saranno praticamente senza un aiuto. Infatti, la PSP (Polícia de Segurança Pública) – che accompagna le trasferte delle squadre portoghesi, sia per aiutare e controllare i tifosi, ma anche per aiutare le autorità locali contro i più facinorosi – non sarà presente a Milano a causa dei tagli al budget.