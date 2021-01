Inter-Benevento (Serie A): le probabili formazioni della 20ª giornata

SERIE A – 20ª giornata

Sabato 30/01/2021 ore 20:45 Le probabili formazioni di Inter-Benevento

INTER BENEVENTO (3-5-2) (4-3-2-1) 1 HANDANOVIC (C) MONTIPÒ 1 37 SKRINIAR DEPAOLI 27 13 A. RANOCCHIA GLIK 15 95 A. BASTONI (C) CALDIROLA 5 2 HAKIMI BARBA 93 23 BARELLA IONITA 29 24 ERIKSEN VIOLA 10 5 GAGLIARDINI HETEMAJ 56 14 PERISIC R. INSIGNE 19 9 R. LUKAKU CAPRARI 17 10 LAUTARO MARTINEZ LAPADULA 9 Allenatore C. STELLINI (A. CONTE squalificato) FILIPPO INZAGHI Allenatore LA PROBABILE FORMAZIONE IN INTER-BENEVENTO

Inter-Benevento: la probabile formazione dell’Inter in Serie A PANCHINA 27 PADELLI (GK) (GK) MANFREDINI 12 97 A. RADU (GK) (GK) LUCARELLI 22 6 DE VRIJ BASIT 6 7 A. SANCHEZ TELLO 8 11 KOLAROV DABO 14 12 SENSI IMPROTA 16 15 YOUNG FOULON 18 22 VIDAL DI SERIO 20 36 DARMIAN SCHIATTARELLA 28 77 BROZOVIC MASELLA 30 99 PINAMONTI IAGO FALQUE 44 PASTINA 58 INDISPONIBILI

8 VECINO (in fase di recupero)

33 D’AMBROSIO (infortunato) 3 LETIZIA (infortunato)

11 MAGGIO (infortunato)

13 TUIA (infortunato)

21 MONCINI (infortunato)

24 VOLTA (infortunato)

26 SANOGO (infortunato)

– ANTEI (infortunato)

– GAICH (non convocato) SQUALIFICATI – 25 SAU DIFFIDATI BASTONI, BARELLA e BROZOVIC BARBA, GLIK, FOULON,

DABO, IONITA e IMPROTA ULTIME NOTIZIE

L’ipotesi turnover pre-Juventus porta Conte a fare molte scelte. Dovrebbe rifiatare almeno un giocatore per reparto tranne in attacco, a centrocampo due se venisse risparmiato anche Vidal dal 1′. Solito triplo dubbio a sinistra. Inzaghi potrebbe sorprendere schierandosi a specchio con il 3-5-2. In quel caso Improta avrebbe sicuramente la meglio su Insigne per una maglia da titolare sulla fascia sinistra, senza cambiare i tre centrali già scelti in difesa.