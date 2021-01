Inter-Benevento (Serie A): la probabile formazione di Stellini (vice Conte)

La probabile formazione di Conte

Inter-Benevento è in programma oggi a partire dalle ore 20.45. Partita valida per la ventesima giornata del Campionato Italiano di Serie A. La prima del girone di andata. Dopo la vittoria del Milan a Bologna, obbligatorio vincere per restare in scia. Scopriamo la probabile formazione dell’Inter di Stellini, che sostituisce lo squalificato Conte

LA ROSA E LA FILOSOFIA DI CONTE

INDISPONIBILE – Soliti due assenti in casa nerazzurra. L’unico infortunato è D’Ambrosio, mentre Vecino non è ancora al top per essere convocato, dopo aver “debuttato” con la Primavera.

MODULO – Pochi dubbi sul 3-5-2 iniziale, anche se l’eventualmente impiego di Sensi aprirebbe all’ipotesi trequartista (3-4-2-1?). Prevista un’Inter arricchita dal turnover dietro e in mezzo. Turnover obbligato anche in panchina, dove a guidare la squadra ci sarà Stellini (in sostituzione dello squalificato Conte).

LA SQUADRA REPARTO PER REPARTO

DIFESA – Un dubbio dietro. Il capitano Handanovic tra i pali. Al centro de Vrij può rifiatare, sostituito da Ranocchia, con Skriniar sul centro-destra e Bastoni sul centro-sinistra.

CENTROCAMPO – In mezzo la maggior parte degli avvicendamenti. A destra sicuro Hakimi, mentre a sinistra Perisic è favorito su Darmian e Young. Brozovic prenota un posto in panchina, sostituito da Eriksen in cabina di regia, con Barella e Gagliardini a completare la mediana. Vidal più di Sensi in ballottaggio con i due per una maglia dal 1′.

ATTACCO – Nessuna opzione davanti. In campo Lukaku affiancato da Lautaro Martinez, che sono le uniche scelte certe vista l’incognita Sanchez (e Pinamonti) a mercato ancora aperto.

IL PROBABILE SCHIERAMENTO DELL’INTER

FORMAZIONE – Ecco dunque la probabile formazione titolare dell’Inter che affronterà il Benevento in Serie A: Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Hakimi, Barella, Eriksen, Gagliardini, Perisic; Lukaku, Lautaro Martinez.

IN PANCHINA – Padelli, Radu; de Vrij, Kolarov; Darmian, Young, Brozovic, Vidal, Sensi; Sanchez, Pinamonti.

