Inter-Benevento, scatta l’ora di Sensi? Doppio ballottaggio per Conte

Inter-Benevento (domani ore 20.45) potrà vedere ampie rotazioni nel centrocampo nerazzurro. Conte ha in mente dei ballottaggi, con protagonista anche Sensi.

NUOVO REGISTA – Ci sono tutti i presupposti per vedere un nuovo centrocampo in Inter-Benevento. A partire dalla presenza di Christian Eriksen, che dovrebbe sostituire Marcelo Brozovic in cabina di regia dal 1′. Il danese sarà titolare sulle ali dell’entusiasmo per la punizione della vittoria nel derby di Coppa Italia. Ma anche perché Antonio Conte intende aumentare la sua confidenza come vertice basso della mediana tre. Da chi sarà affiancato Eriksen?

ROTAZIONI – Le scelte sugli interni che vedremo in Inter-Benevento dipendono da un doppio ballottaggio. Innanzitutto Conte dovrà decidere se concedere o meno un po’ di riposo a Nicolò Barella. Il numero 23 è a 550 minuti giocati (su 630) nel 2021: una pausa sarebbe benefica, anche in vista di Inter-Juventus (martedì alle 20.45). Restano quindi tre nomi per decidere quali saranno le due mezzali titolari. Oltre allo scudiero Arturo Vidal, Conte dovrà scegliere tra Roberto Gagliardini e Stefano Sensi. Il numero 5 ha fatto panchina nelle ultime due; il 12 invece ha bisogno di trovare minuti e fiducia nei propri muscoli. Facile ipotizzare che il tecnico scioglierà i suoi dubbi solo all’ultimo, domani pomeriggio.