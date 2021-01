Inter-Benevento, Inzaghi lancia subito Depaoli in formazione. Poi staffetta

Filippo Inzaghi Benevento

Inter-Benevento si giocherà domani alle ore 20.45. Inzaghi ha inserito subito fra i convocati il nuovo acquisto Depaoli e l’ex Atalanta partirà titolare, viste anche le assenze nel pacchetto arretrato. In formazione prevista poi una staffetta a centrocampo.

LE NOVITÀ – Per Inter-Benevento ci sarà solo uno dei due nuovi acquisti avuti da Filippo Inzaghi. L’attaccante argentino Adolfo Gaich, preso oggi dal CSKA Mosca, non è stato convocato: come centravanti ci sarà Gianluca Lapadula, che venerdì scorso nel 2-2 contro il Torino si è sbloccato dopo quasi tre mesi di digiuno. Come terzino destro invece subito spazio per Fabio Depaoli: all’Atalanta ha avuto poche occasioni, ora cerca il riscatto con la maglia del Benevento. Il laterale parte titolare anche per le assenze di Gaetano Letizia e Christian Maggio, con Federico Barba a sinistra. All’ultimo non inserito fra i convocati nemmeno Alessandro Tuia, questo spalanca le porte a Luca Caldirola (cresciuto nel settore giovanile dell’Inter) al centro della difesa assieme a Kamil Glik.

LA STAFFETTA – In settimana Pasquale Schiattarella ha superato il Coronavirus e fa parte del gruppo del Benevento che domani affronterà l’Inter. Non è però affatto scontata la sua partenza dal 1′: Inzaghi ha fatto capire che domani si alterneranno lui e Nicolas Viola, con quest’ultimo favorito per essere titolare. Come interni invece toccherà ad Artur Ionita e Perparim Hetemaj, in panchina Bryan Dabo. Nel 4-3-2-1, che avrà Lorenzo Montipò fra i pali, mancherà di sicuro Marco Sau che sconta la seconda di due giornate di squalifica dopo l’espulsione con il Crotone. Dietro il già citato Lapadula agiranno Roberto Insigne e Gianluca Caprari (autore di una doppietta nel 2-5 dell’andata il 30 settembre), con Riccardo Improta come alternativa. Questa la probabile formazione di Inzaghi per Inter-Benevento: Montipò; Depaoli, Glik, Caldirola, Barba; Ionita, Viola, Hetemaj; R. Insigne, Caprari; Lapadula.