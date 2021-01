Inter-Benevento, Inzaghi cambia modulo. Caprari-Lapadula in avanti – Sky

Filippo Inzaghi coach of Benevento, during the match of the Italian Serie B championship Benevento – Pordenone 2-1 which took place at the Ciro Vigorito Stadium in Benevento on 15/02/2019 – Photo Credit Vincenzo Izzo

Inter-Benevento è in programma questa sera alle 20:45. I sanniti, reduci dal pareggio contro il Torino, cercano importanti punti salvezza a San Siro. Filippo Inzaghi, tecnico dei giallorossi, dovrebbe cambiare modulo per la sfida contro i nerazzurri. In avanti ci saranno Lapadula e Caprari. Le ultime da “Sky Sport”

LA PROBABILE – Inter-Benevento si avvicina. La squadra di Inzaghi, reduce dal pareggio contro il Torino, è alla ricerca di punti importanti in chiave salvezza. Per la sfida contro i nerazzurri, il tecnico dovrebbe varare un 3-5-2 speculare a quello di Conte. Montipò in porta, difesa a 3 formata da Glik, Caldirola e Barba. Centrocampo formato da Hetemaj, Ionita e Viola con Depaoli, neo-acquisto dei sanniti, subito titolare a destra. A sinistra ci sarà Improta. In attacco pronta la coppa Lapadula-Caprari.