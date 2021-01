Inter-Benevento, via al girone di ritorno (dopo il Milan): serve accelerare

Stadio Giuseppe Meazza San Siro Inter

Inter-Benevento apre il girone di ritorno dei nerazzurri questa sera alle ore 20.45. Anticipo più importante di quanto si possa pensare al Meazza, visto che l’aggancio al Milan (poi battuto nel derby di Coppa Italia) sabato scorso non è riuscito e servirà ora fare l’andatura ribaltando le statistiche degli ultimi anni.



LA RINCORSA PROSEGUE – Inter-Benevento si giocherà con i nerazzurri che sapranno già il risultato del Milan e della Juventus. Rossoneri di scena alle 15 a Bologna, bianconeri (poi avversari martedì prossimo in Coppa Italia) alle 18 in casa della Sampdoria: partite non scontate, ma che possono vincere. C’è la possibilità che, al momento del calcio d’inizio del Meazza, l’Inter sia a -5 dalla vetta e con Andrea Pirlo portatosi a -2. Oppure che un successo sui sanniti valga la testa della classifica, da soli o in coabitazione. Ecco perché la partita di stasera vale tanto: il girone d’andata è stato buono, pur perdendo qualche punto. Ora servirà fare meglio, e nella seconda parte di campionato questo non accade da dieci anni.

STAVOLTA SI CAMBIA – Per Inter-Benevento c’è da attendersi più di un cambio da Antonio Conte (squalificato, al suo posto Cristian Stellini). Non Achraf Hakimi e Romelu Lukaku, che con la Juventus saranno squalificati e quindi sono certi del posto. Ma dovrebbe esserci il rilancio di Christian Eriksen, dopo il gol decisivo nel derby al 97′ su punizione, facendo riposare Marcelo Brozovic. E sarebbe la prima volta in campionato per il danese da vertice basso. Possibile si vedano titolari anche Andrea Ranocchia, Roberto Gagliardini e/o Ivan Perisic, non Alexis Sanchez nonostante lo scambio sfumato con Edin Dzeko. Il Benevento (battuto 2-5 all’andata) ritrova Pasquale Schiattarella, guarito dal Coronavirus, e lancia il volto nuovo Fabio Depaoli (vedi articolo). Segui su Inter-News.it per tutta la giornata le ultime notizie sulla sfida, poi dalle 19.30 il countdown vero e proprio a Inter-Benevento, partita che sarà trasmessa in diretta TV e streaming (vedi articolo).