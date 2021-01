Inter-Benevento, Eriksen al centro ma non sarÃ  il solo! Altri cambi

Inter-Benevento, Eriksen al centro ma non sarà il solo! Altri cambi

Eriksen – Inter-Milan Coppa Italia – Copyright Inter-news.it – Foto Tommaso Fimiano

Inter-Benevento, Ranocchia per de Vrij non potrebbe essere l’unico cambio in partita. Antonio Conte valuta anche l’inserimento di Eriksen dal 1′ dopo il gol realizzato in Coppa Italia.

A CENTROCAMPO – Inter-Benevento, Andrea Ranocchia per Stefan de Vrij non sarà l’unico cambio in partita (vedi QUI). A centrocampo potrebbe riposare anche Arturo Vidal, al suo posto Antonio Conte dovrebbe lanciare Roberto Gagliardini da titolare. Christian Eriksen invece, dopo il gol realizzato in Coppa Italia contro il Milan dovrebbe ritrovare la maglia titolare e ancora una volta al posto di Marcelo Brozovic. Il gol realizzato nel derby potrebbe dare fiducia al centrocampista danese, sempre più vicino alla permanenza in nerazzurro. Il tecnico italiano vuole rendere a tutti i costi funzionale l’ex Tottenham. Solito ballottaggio a sinistra invece tra Ashley Young e Ivan Perisic, quest’ultimo non ha brillato particolarmente nelle ultime partite e Conte si aspetta molto dal croato soprattutto in fase offensiva.