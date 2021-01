Inter-Benevento, i diffidati e gli squalificati per la 20ª giornata di Serie A

Inter-Benevento si giocherà alle ore 20.45 allo Stadio Giuseppe Meazza, per la ventesima giornata di Serie A. Ecco la situazione disciplinare per il match di questa sera, con diffidati e squalificati delle due squadre. Qui il riepilogo per tutto il turno di campionato, che ha preso il via ieri sera.



INTER-BENEVENTO sabato 30 gennaio ore 20.45 (20ª giornata Serie A)

Diffidati Inter: Nicolò Barella, Alessandro Bastoni, Marcelo Brozovic (prossima partita Fiorentina in trasferta)

Squalificati Inter: Antonio Conte (allenatore, due giornate)

Diffidati Benevento: Federico Barba, Bryan Dabo, Daam Foulon, Kamil Glik, Riccardo Improta, Artur Ionita (prossima partita Sampdoria in casa)

Squalificati Benevento: Marco Sau (una giornata)