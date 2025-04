Inter-Bayern Monaco, Vincic grazia Goretzka. E il rigore? La moviola – CdS

Arbitraggio sula sufficienza per Vincic in Inter-Bayern Monaco, ma restano degli episodi da moviola. Manca un rigore per i nerazzurri? E attenzione a Goretzka.

L’ANALISI – L’edizione odierna del Corriere dello Sport guarda con la lente d’ingrandimento, oltre che le prestazioni dei singoli nerazzurri, anche quella del direttore di gara Slavko Vincic. La moviola di Inter-Bayern Monaco fornisce alcuni particolari episodi da poter analizzare, con l’arbitro sloveno che commette qualche svista con Leon Goretzka protagonista. Il quotidiano sportivo giudica coerente l’arbitraggio nel totale, tra scelte tecniche e disciplinari. Sin dall’inizio della gara, infatti, si intuisce il metro del fischietto, che lascia spesso correre senza ricorrere alle ammonizioni. Su ventisei falli fischiati sono solo tre i cartellini gialli a fine partita, con Goretzka che viene graziato.

Inter-Bayern Monaco, la moviola

NO RIGORE – Giusta la scelta di non punire l’intervento di Bastoni su Sané nell’area di rigore nerazzurra. Il difensore italiano appoggia appena il fianco sull’avversario, limitandolo con esperienza ma senza commettere fallo. Situazione simile anche quella fra Laimer e Thuram: il giocatore del Bayern Monaco rischia un po’, ma si salva toccando il pallone alla fine, mentre il francese dell’Inter sembra cercare un po’ il contatto.

SVISTA? – Quello fra Goretzka e Thuram nell’area di rigore dei tedeschi, invece, risulta un contatto molto più a limite. Il piede destro dell’attaccante dell’Inter viene toccato dal sinistro del centrocampista tedesco, mentre entrambi i calciatori sono intenti a guardare il pallone. Secondo Vincic il contatto non è punibile, anche se definirlo “involontario” non è corretto fino in fondo, secondo il Corriere dello Sport. Per la moviola del quotidiano sportivo l’intervento è molto al limite ma la decisione dell’arbitro di Inter-Bayern Monaco può essere accettata considerando il metro di gara utilizzato. In ultimo, sul gol di Harry Kane Gortezka non commette fallo su Mkhitaryan, tenendo le braccia basse.

Fonte: Corriere dello Sport – Edmondo Pinna