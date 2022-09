Inter-Bayern Monaco, una pesante carenza. E dallo stadio primi fischi – CdS

Il day after di Inter-Bayern Monaco si concentra sugli errori commessi anche ieri, nella terza sconfitta in appena sei partite stagionali. Per il Corriere dello Sport c’è un lato su tutti in cui ieri i nerazzurri sono mancati.

GLI ERRORI – Vero, il Bayern Monaco ieri si è dimostrato troppo più forte dell’Inter. Ma, come segnala il Corriere dello Sport, ieri la squadra di Simone Inzaghi è mancata per quanto riguarda il coraggio. Quello che non era successo l’anno scorso contro Real Madrid e Liverpool, partite anche lì perse. Per il giornalista Andrea Ramazzotti pesa il momento difficile in campionato, ma si è vista una squadra impaurita e mai in partita. Questo nonostante i cinque cambi rispetto al derby e l’esclusione dei senatori Nicolò Barella, Stefan de Vrij e Samir Handanovic. Sabato col Torino servirà un’altra prestazione. Nota sugli spettatori: durante Inter-Bayern Monaco sono arrivati i primi fischi, anche se non dalla Curva Nord.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti