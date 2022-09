Inter-Bayern Monaco, un dubbio per Nagelsmann: due ex Serie A dal 1′

Inter-Bayern Monaco è la sfida che andrà in scena alle 21.00 a San Siro, valevole per la prima giornata del Gruppo C di Champions League (QUI le ultime sulle scelte di Inzaghi). Secondo le ultime di Sky Sport, Nagelsmann ha un solo dubbio a centrocampo

FANTASIA – Inter-Bayern Monaco vedrà i tedeschi di Julian Nagelsmann con un modulo particolare e completamente nuovo, figlio anche dell’addio di Lewandowski. Il tecnico si è infatti inventato un inedito 4-2-2-2 con tanta fantasia, tecnica e velocità. A centrocampo presenti Kimmich e Sabitzer ma con il dubbio Goretska che è in panchina e sta bene. Al centro della difesa De Ligt e Lucas Hernandez.

BAYERN MONACO (4-2-2-2): Neuer; Pavard, de Ligt, Hernandez, Davies; Kimmich, Sabitzer; Muller, Coman; Gnabry, Mané