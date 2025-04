Inter-Bayern Monaco, tutto pronto per la sfida decisiva: la formazione di Inzaghi

L’Inter è pronta a giocarsi il passaggio alle semifinali di Champions League. Domani sera, alle ore 21:00, i nerazzurri ospiteranno il Bayern Monaco a San Siro per il ritorno dei quarti di finale, forti del 2-1 ottenuto nella gara d’andata all’Allianz Arena. Un risultato prezioso, ma che non permette cali di tensione contro un avversario ferito ma mai domo come la squadra tedesca.

LA PROBABILE FORMAZIONE – Simone Inzaghi va verso la conferma della formazione che ha espugnato Monaco, con un solo cambio: sulla corsia sinistra torna titolare Federico Dimarco, pienamente recuperato, al posto di Carlos Augusto. Per il resto, sarà 3-5-2 con Yann Sommer in porta, il trio difensivo formato da Benjamin Pavard, Francesco Acerbi e Alessandro Bastoni, e Matteo Darmian confermato a destra vista la perdurante assenza per infortunio di Denzel Dumfries. In mezzo al campo agiranno Nicolò Barella, Hakan Calhanoglu e Henrikh Mkhitaryan.

Coppia d’attacco confermata! Si va con i titolari

REPARTO OFFENSIVO – San Siro si prepara al tutto esaurito, in un clima di grande entusiasmo e fiducia. L’Inter sogna un ritorno in semifinale, e l’occasione è ghiotta: serviranno compattezza, concentrazione e la consueta ferocia agonistica per contenere la reazione del Bayern e scrivere un’altra pagina europea da ricordare. Lautaro Martinez e Marcus Thuram a guideranno l’attacco.

Inter-Bayern Monaco, la probabile formazione di Inzaghi

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram.