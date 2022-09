Inter-Bayern Monaco, Turpin non piace e manca un giallo: la moviola – CdS

Turpin ha diretto Inter-Bayern Monaco, una partita che non ha avuto particolari episodi da moviola (vedi articolo). Il Corriere dello Sport non boccia l’arbitro francese, pur non condividendone il valore.

GLI EPISODI – Prende 6 l’arbitro Clément Turpin sul Corriere dello Sport dopo Inter-Bayern Monaco. La moviola del quotidiano romano gli dà la sufficienza, pur premettendo come non piaccia particolarmente nonostante il tanto credito che ha da parte dell’UEFA. Uno l’errore principale, il mancato giallo al 38′ a Marcel Sabitzer che vede arrivare Edin Dzeko, lo guarda e gli va addosso. In questa circostanza nemmeno segnalato fallo. Tutto buono sul gol di Leroy Sané che sblocca la partita, tenuto in gioco da tre giocatori dell’Inter e con stop di petto. Chiede un rigore nella ripresa il Bayern Monaco, ma è inaspettato il rimpallo fra Marcelo Brozovic e Milan Skriniar sul braccio del secondo. Due ammoniti: Matthijs de Ligt e Federico Dimarco.

Fonte: Corriere dello Sport – Edmondo Pinna