Inter-Bayern Monaco 2-2, il tabellino della partita di Champions League

Inter-Bayern Monaco è terminata da pochi minuti con il punteggio di 2-2 (andata 2-1): questo il tabellino della partita valida per il ritorno dei quarti di finale di Champions League 2024-2025.

SIAMO IN SEMIFINALE! – E adesso sì che l’Inter esulta senza che nessuno possa dire nulla, perché è in semifinale di Champions League! Serata eroica, dove il pareggio per 2-2 è una vittoria memorabile, di quelle spettacolari. Anche perché il Bayern Monaco, degno avversario sino al 96’, era andato in vantaggio a inizio ripresa. Poi una reazione enorme, con il pareggio di rabbia di Lautaro Martinez e il gol dell’ex Benjamin Pavard. Poi c’è da soffrire un quarto d’ora più sei minuti di recupero, per l’assurdo pari di Eric Dier, ma finisce come doveva finire. E ora in semifinale c’è il Barcellona. Questo il tabellino di Inter-Bayern Monaco.

INTER-BAYERN MONACO 2-2 (ANDATA 2-1) – IL TABELLINO

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni (88’ Bisseck); Darmian, Barella (88’ Frattesi), Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco (73’ Carlos Augusto); M. Thuram, Lautaro Martinez (81’ Taremi).

In panchina: Di Gennaro, J. Martinez, de Vrij, Arnautovic, Asllani, Berenbruch, Cocchi, Zalewski.

Allenatore: Simone Inzaghi.

Bayern Monaco (4-2-3-1): Urbig; Laimer (83’ Coman), Dier, Kim (65’ Raphael Guerreiro), Stanisic; Goretzka (83’ Pavlovic), Kimmich; Olise, Muller, Sané (65’ Gnabry); Kane.

In panchina: Peretz, Klanac, Joao Palhinha, Boey, Vidovic, Kusi-Asare, Karl.

Allenatore: Vincent Kompany.

Arbitro: Slavko Vincic della federazione slovena (Klancnik – Kovacic; Jug; VAR Borosak; A. VAR Higler).

Gol: 52’ Kane (B), 58’ Lautaro Martinez, 61’ Pavard, 76’ Dier (B).

Ammoniti: Kim, Dier (B), Arnautovic, Dimarco (I, dalla panchina).

Recupero: 2’ PT, 6’ ST.