Inter-Bayern Monaco, la semifinale va conquistata stasera

Inter-Bayern Monaco assegna un posto in semifinale di Champions League. Stasera alle 21 si riparte dall’1-2 dell’andata, ma pensare di aver già sistemato la questione otto giorni fa all’Allianz Arena sarebbe un errore gravissimo.

TUTTO DA CAPO – Inter-Bayern Monaco è una sorta di ripartenza. Sì, perché bisogna cancellare quanto successo all’andata. Un risultato che va tenuto a mente, perché è pur sempre un gol di vantaggio da difendere, ma sul quale non bisogna certo speculare. Puntare al pareggio, o peggio ancora allo 0-0, non sarebbe da grande squadra. Non sarebbe da squadra che vale una semifinale di Champions League. E le leggerezze nel pensare di aver già chiuso la qualificazione quasi costavano caro ieri sera al Barcellona e (soprattutto) al PSG. L’Inter dovrà pensare di aver sì vinto una grande partita contro una grande squadra, che però certo non arriva a Milano battuta. E per eliminare il Bayern Monaco servirà sudare ancora tanto.

Inter-Bayern Monaco, la gestione delle forze dia i suoi frutti

SCELTE DOSATE – L’Inter arriva al ritorno col Bayern Monaco dopo aver quasi centellinato le energie a propria disposizione. Che nell’ultima fase non erano tantissime, visti i molteplici infortuni, ma che hanno permesso quantomeno di guidare la squadra di Simone Inzaghi a questa partita. Dove non sarà possibile speculare né tirare indietro la gamba, quindi servirà il meglio a disposizione. A cominciare da chi col Cagliari ha riposato del tutto o in parte e dovrà dare più del 100% per ottenere la qualificazione. Nel Bayern Monaco Vincent Kompany alla fine non recupera Manuel Neuer, ma l’emergenza dell’andata sembra essere un po’ meno pesante (per quanto ancora presente). Segui su Inter-News.it per tutta la giornata le ultime notizie sulla sfida. Dalle 19 il vero countdown a Inter-Bayern Monaco, collegamenti in diretta, interviste pre/post e LIVE della partita, trasmessa in diretta streaming.