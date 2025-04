Inter-Bayern Monaco, secondo incasso più alto della storia! La cifra

Il secondo tempo di Inter-Bayern Monaco è iniziato nel migliore dei modi. I bavaresi hanno segnato il gol dello 0-1 e i nerazzurri hanno pareggiato, intanto arriva un dato sull’incasso della serata.

INCASSO – Le 75.625 persone presenti a San Siro per Inter-Bayern Monaco coincidono con un record quasi assoluto per il club nerazzurro. Il momento non era dei migliori, i bavaresi hanno segnato al minuto 50 il gol dello 0-1. Harry Kane in area di rigore ha puntato Federico Dimarco e incrociato perfettamente con il destro verso il secondo palo per il vantaggio. Lautaro Martinez ha comunque appena pareggiato e segnato l’1-1. Intanto però una buona, seppur minima, notizia arriva dal dato sull’incasso totale della serata: 10.061.474 euro di guadagni. Si tratta del secondo migliore incasso della storia del club.