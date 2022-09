Inter-Bayern Monaco 0-1 al 45′: Sané sblocca il risultato a San Siro

Termina sul punteggio di 0-1 il primo tempo di Inter-Bayern Monaco, sfida valevole per la prima giornata della fase a gironi della UEFA Champions League (segui QUI il nostro live). Ecco quanto successo fin qui a San Siro.

SVANTAGGIO – Un’Inter diversa dal solito quella vista in questo primo tempo. Tanti, infatti, i lanci lunghi direttamente dal portiere che inizialmente mettono in apprensione la difesa bavarese. Nonostante i tentativi dei nerazzurri, però, il muro crolla al minuto 25. Lancio perfetto in profondità per Leroy Sané che sfugge alla difesa di casa, supera con un tocco André Onana e appoggia in rete il tiro che vale lo 0-1. L’Inter prova a reagire, ma a rendersi pericolosi sono ancora i bavaresi in un paio di occasioni che il portiere nerazzurro è bravo a neutralizzare. Nel finale di primo tempo il direttore di gara concede un minuto di recupero nel quale, però, non accade nulla. Termina così la prima frazione di gioco, con il punteggio sullo 0-1.

Inter-Bayern Monaco, il risultato dopo i primi quarantacinque minuti di gioco

Inter-Bayern Monaco 0-1

Gol: Sané al 25′