Inter-Bayern Monaco, probabili formazioni 1ª giornata Gruppo C di UEFA Champions League

Inter-Bayern Monaco è la prossima partita in programma ed è già tempo di probabili formazioni. Le due squadre oggi a partire dalle ore 21:00 si affronteranno a Milano – presso lo Stadio “Giuseppe Meazza” in San Siro – per la partita della 1ª giornata del Gruppo C di UEFA Champions League (vedi informazioni). Si tratta dell’esordio stagionale in campo internazionale. Ecco le probabili formazioni di Inter-Bayern Monaco in Champions League

INTER (3-5-2): 1 Handanovic ©; 37 Skriniar, 6 de Vrij, 95 A. Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 77 Brozovic, 20 Calhanoglu, 8 Gosens; 10 Lautaro Martinez, 9 Dzeko.

A disposizione: 21 Cordaz, 24 Onana; 5 Gagliardini, 11 J. Correa, 12 Bellanova, 14 Asllani, 15 Acerbi, 22 Mkhitaryan, 32 F. Dimarco, 33 D’Ambrosio, 36 Darmian.

Allenatore: Simone Inzaghi

Indisponibili e/o non convocati: 90 Lukaku (infortunato).

Giocatori non registrati nella lista UEFA: Brazao; Dalbert.

Altri giocatori: 45 Valentin Carboni, 46 Zanotti, 47 Fontanarosa (impegnati in UEFA Youth League con l’Inter Under-19).

Ultime notizie e ballottaggi: Inzaghi non ha ancora sciolto i troppi dubbi della vigilia. Onana insidia Handanovic tra i pali ma il ballottaggio è ancora in corso. Il cambio in porta può causare anche una modifica in difesa: Skriniar in mezzo con D’Ambrosio sul centro-destra, fuori de Vrij. Poche chance per Dimarco rispetto a Bastoni e Gosens, che sono favoriti sull’out mancino. La sorpresa può essere Mkhitaryan in mezzo al posto di Barella: in quel caso più Darmian che Dumfries a destra. A breve verra chiarito l’effetto domino inzaghiano.

Inter-Bayern Monaco, probabili formazioni: le ultime novità

BAYERN MONACO (4-2-3-1): 1 Neuer ©; 5 Pavard, 4 de Ligt, 21 Lucas Hernandez, 19 A. Davies; 6 Kimmich, 18 Sabitzer; 7 Gnabry, 25 Muller, 10 Sané; 17 Mané.

A disposizione: 26 Ulreich; 2 Upamecano, 8 Goretzka, 11 Coman, 13 Choupo-Moting, 38 Gravenberch, 39 Tel, 40 Mazraoui, 42 Musiala, 44 Stanisic.

Allenatore: Julian Nagelsmann

Indisponibili e/o non convocati: 20 Bouna Sarr (infortunato).

Giocatori non registrati nella lista UEFA: –

Altri giocatori: 35 Schenk; 14 Wanner (impegnati in UEFA Youth League con il Bayern Monaco Under-19).

Ultime notizie e ballottaggi: Formazione titolare perlopiù decisa da Nagelsmann, che deve solo scegliere come completare il quartetto offensivo, libero di creare scheza schemi. L’ex juventino Coman si candida per una maglia dal 1′ sulla fascia: fuori Gnabry a destra o Sané a sinistra?

Ulteriori aggiornamenti sulle probabili formazioni di Inter-Bayern Monaco di UEFA Champions League verranno dati nelle prossime ore. Segui Inter-News.it su tutti i canali – sito, app e social (vedi tutti i collegamenti) – per restare sempre aggiornato.