Inter-Bayern Monaco, le pagelle: Lautaro Martinez sentenza, Barella si esalta! – CdS

Altra grande prova dei nerazzurri di Simone Inzaghi che conquistano l’accesso in semifinale di Champions League. Lautaro Martinez il migliore nelle pagelle di Inter-Bayern Monaco.

IL MIGLIORE – La squadra di Simone Inzaghi completa a San Siro l’impresa iniziata una settimana fa all’Alianza Arena di Monaco di Baviera. Inter-Bayern Monaco termina con un felicissimo pari, che permette ai nerazzurri di occupare il posto in semifinale di Champions League nel doppio scontro col Barcellona. Il traguardo è frutto di un’altra importante prestazione da parte di tutti gli uomini di Inzaghi che, nonostante il grande dispendio di energie e un avversario tostissimo da superare, riescono a restare compatti e a uscirne indenni. Su tutti spicca Lautaro Martinez, al quale il Corriere dello Sport assegna un meritatissimo 8,5 sulle pagelle di Inter-Bayern Monaco. Gol pesantissimo per il capitano nerazzurro (l’ottavo in Champions League), che non molla di un centimetro fino al momento della sostituzione.

Inter-Bayern Monaco, le pagelle dei nerazzurri: spicca Lautaro Martinez ma non solo!

I GIUDIZI – Dopo Lautaro Martinez c’è Simone Inzaghi, che dopo l’ennesimo traguardo stagionale raggiunto dall’Inter grazie alla sua oculata gestione, si prende un 8 pieno in pagella. Piovono 7,5 per Benjamin Pavard, Francesco Acerbi, Alessandro Bastoni, Matteo Darmian e Hakan Calhanoglu. Buonissima prova, infatti, da parte dei tre difensori nerazzurri che hanno il duro compito di contenere Harry Kane e il resto dell’offensiva del Bayern Monaco. Per Pavard arriva anche il primo gol in maglia nerazzurro, proprio contro la sua ex squadra tedesca. Sotto di mezzo punto nelle pagelle di Inter-Bayern Monaco troviamo Yann Sommer, Nicolò Barella, Henrik Mkhitaryan, Carlos Augusto e Marcus Thuram. Il portiere svizzero dà sempre solidità alla difesa nerazzurra, a parte un brivido nel finale. Lo stesso vale per i centrocampisti, che riescono a dare un contributo importante nella doppia fase. L’attaccante francese non si rivela particolarmente pericoloso sotto porta, ma si rende comunque utilissimo nella manovra. Il giudizio più basso per i nerazzurri (6,5) viene assegnato a Federico Dimarco: sempre pericoloso quando va alla conclusione, ma piuttosto in difficoltà sui movimenti di Harry Kane.



Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia