Inter-Bayern Monaco, opportunità per Inzaghi: un obiettivo preciso – SM

L’Inter affronta il Bayern Monaco questa sera di fronte ad un San Siro gremito. Per il tecnico, secondo SportMediaset, si tratta di un’opportunità: l’ex Lazio ha un obiettivo ben preciso

OPPORTUNITA’ – L’Inter affronta il Bayern Monaco in un momento complicato della sua stagione. La sconfitta contro il Milan ha acceso gli animi dei tifosi. La sfida contro i bavaresi in Champions League però, secondo Inzaghi, è un opportunità: il tecnico, secondo SportMediaset, vuole dimostrare che l’Inter è quella vista negli ultimi 20 minuti del Derby, non quella impaurita e senza idee vista fra primo e secondo tempo. Per cercare di dare una scossa Inzaghi prepara diversi cambi nell’11 iniziale: possibile spazio per Onana, Mkhitaryan, Gosens e Dzeko dal 1′.

Fonte: Sportmediaset.it