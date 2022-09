Inter Bayern Monaco: Onana il migliore, due drammatici 4.5. Le pagelle – CdS

Inter-Bayern Monaco ha visto i tedeschi prevalere per 0-2 mostrando una netta superiorità (vedi articolo). Dopo l’esordio in Champions League, il Corriere dello Sport nelle pagelle della partita premia Onana mentre dà due 4.5.

UN PROMOSSO E BASTA – André Onana e poco altro nell’Inter che ieri ha perso col Bayern Monaco. Per il Corriere dello Sport è il debuttante portiere il migliore dei nerazzurri, e in una partita finita 0-2 deve far riflettere molto sulla prestazione. L’esordiente ex Ajax prende 6.5, definito un possibile “cambio di epoca” (ma sabato col Torino tornerà Samir Handanovic…), nonostante l’errore in presa che poteva costare carissimo. Strappano la sufficienza Milan Skriniar, unico altro titolare, e i subentrati Matteo Darmian, Stefan de Vrij, Federico Dimarco e Roberto Gagliardini. Simone Inzaghi prende 5.5 per non aver mostrato coraggio, nonostante i tanti cambi rispetto al derby. Stesso voto per Alessandro Bastoni, Marcelo Brozovic, Hakan Calhanoglu ed Edin Dzeko.

I PEGGIORI IN CAMPO – Bocciato Robin Gosens, pur ammettendo che la spinta quasi nulla non era per colpa sua ma perché l’Inter era sempre nella propria metà campo. Come il tedesco 5 a Danilo D’Ambrosio, con colpe anche sullo 0-1 oltre che sul maldestro autogol. E pure a Lautaro Martinez, segnalato troppo nervoso. I peggiori in campo di Inter-Bayern Monaco sono due: Denzel Dumfries e Joaquin Correa, entrambi 4.5. L’olandese pecca sul vantaggio di Leroy Sané, dove sbaglia la lettura, l’argentino per l’imbarazzante subentro con una serie di errori tecnici e il gol divorato solo davanti a Manuel Neuer nel finale.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno