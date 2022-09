Inter-Bayern Monaco, Onana dal 1′ non è impossibile! Le ultimissime – Sky

Inter-Bayern Monaco si avvicina: la sfida di esordio in Champions League si giocherà domani a San Siro alle ore 21.00 (QUI le dichiarazioni di Calhanoglu). Inzaghi potrebbe fare una mini rivoluzione nell’undici che scenderà in campo dal 1′ (vedi articolo), senza escludere sorprese tra i pali. Di seguito quanto rivelato da Matteo Barzaghi nel corso del pomeriggio di Sky Sport 24

CAMBIAMENTI – Inter-Bayern Monaco potrebbe vedere una mini rivoluzione da parte di Simone Inzaghi nell’undici che scenderà in campo dal 1′. La notizia che appare più certa al momento secondo Sky Sport, è la presenza di Dzeko al fianco di Lautaro Martinez. In mezzo scalpita Mkhitaryan, che potrebbe sostituire uno tra Calhanoglu e Barella mentre sulla corsia sinistra potrebbe finalmente scoccare l’ora di Gosens.

SORPRESA POSSIBILE – Matteo Barzaghi, inoltre, non si sente ora come ora di escludere sorprese tra i pali: «Anche in porta siamo in attesa di capire se ci sarà Handanovic o se potrà esserci una chance per Onana: ieri pensavo più di no, oggi invece lasciamo la questione irrisolta». Che sia davvero giunta l’ora del portiere camerunense?