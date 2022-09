Inter-Bayern Monaco, numeri assurdi per Nagelsmann: bilancio folle!

Inter-Bayern Monaco è la sfida che andrà in scena stasera alle ore 21.00 a San Siro, valevole per la prima giornata della fase a gironi di Champions League. La squadra di Nagelsmann si appresta ad esordire in questa nuova edizione della massima competizione europea forte di un record unico (vedi articolo). Ecco come arriva la squadra tedesca al match contro i nerazzurri

MACCHINA DA GUERRA – Inter-Bayern Monaco è la sfida in programma a San Siro alle ore 21.00 valevole per la prima giornata del Girone C di Champions League. La squadra di Julian Nagelsmann si avvicina al match contro i nerazzurri con numeri assurdi. Finora il Bayern ha infatti disputato 7 partite ufficiali tra Bundesliga, Supercoppa di Germania e DFB-Pokal, ovvero la Coppa di Germania. In questi sette match ha siglato ben 27 reti (praticamente 4 di media a partita). Ma c’è di più: in quattro di questi sette incontri ufficiali ha messo a segno almeno 5 gol.

RISULTATI – Le partite finora disputate in Bundesliga sono Eintracht Francoforte-Bayern Monaco (1-6), Bayern Monaco-Wolsburg (2-0), Bochum-Bayern Monaco (0-7), Bayern Monaco-Borussia M’Gladbach (1-1), Union Berlin-Bayern Monaco (1-1). Nella Coppa di Germania la squadra di Nagelsmann ha esordito in casa del Viktoria Koln vincendo 0-5. Poi la finale della Supercoppa di Germania contro il Lipsia alla Red Bull Arena, terminata 3-5 per i bavaresi. L’unica nota, diciamo così ‘positiva’, da sottolineare per l’Inter è che il Bayern è reduce da due pareggi consecutivi.

ATTESA – I migliori marcatori finora sono Sadio Mané e Jamal Musiala (3 gol a testa in Bundesliga, 1 a testa nella Supercoppa di Germania e 1 a testa anche nel primo turno della Coppa di Germania). Questi i numeri assurdi dei Campioni di Germania in carica in attesa di Inter-Bayern Monaco (QUI la probabile formazione di Nagelsamann).