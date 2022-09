Inter-Bayern Monaco, non solo la conferenza stampa di Inzaghi: le attività alla vigilia

Domani alla vigilia di Inter-Bayern Monaco non ci sarà solo la conferenza stampa di mister Simone Inzaghi per la prima sfida di UEFA Champions League (vedi QUI). Di seguito tutte le attività di vigilia.

ATTIVITÀ DELLA VIGILIA – Tra le attività principali alla vigilia di Inter-Bayern Monaco c’è sicuramente la tanto attesa conferenza stampa di Simone Inzaghi (ore 15), soprattutto dopo aver archiviato la sconfitta nel derby contro il Milan. I nerazzurri vogliono rialzare la testa e per questo ci si aspetta una reazione a partire dalla difficilissima sfida contro i tedeschi. Le attività della vigilia annunciate dall’Inter attraverso il proprio sito ufficiale riguardano gli allenamenti. L’Inter presso il “Suning Training Centre in memory of Angelo Moratti” di Appiano Gentile dalle ore 11:00. Il Bayern Monaco alle 13:30 presso l’FC Bayern training ground prima della partenza. Alle 19:30 la conferenza stampa ufficiale dei tedeschi presso il “Crowne Plaza Milano-Linate, Via K. Adenauer 3, San Donato Milanese”.

Fonte: Inter.it