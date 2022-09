Inter-Bayern Monaco, Mkhitaryan c’è! Più Gosens che Dumfries: le ultime – CdS

Inter, contro il Bayern Monaco non solo possibili cambi in porta (vedi QUI). Come riportato dal Corriere dello Sport, Simone Inzaghi valuta soprattutto il centrocampo, con nuovi possibili cambi rispetto il derby di campionato.

BALLOTTAGGI – Simone Inzaghi è pronto ad effettuare diversi cambi rispetto la formazione vista in campo a San Siro contro il Milan. Soprattutto a centrocampo, dove con molta probabilità farà il suo esordio Henrikh Mkhitaryan, visto nel secondo tempo del derby. Nicolò Barella per questa partita si accomoderà in panchina. Cambieranno anche gli esterni: con il dubbio Denzel Dumfries sulla fascia destra (eventualmente Darmian al suo posto), a sinistra crescono le quotazioni di Robin Gosens.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti