Inter-Bayern Monaco, Kompany porta un cambio! La probabile formazione

L’Inter e il Bayern Monaco attendono solo le ore 21 per dare inizio alla gara di ritorno dei quarti di finale di UEFA Champions League. Vincent Kompany porta un solo cambio, la probabile formazione.

UNA NOVITÀ – Mancano pochissime ore al calcio d’inizio di Inter-Bayern Monaco, partita valida per il ritorno dei quarti di finale di UEFA Champions League. La squadra di Simone Inzaghi arriva con un vantaggio di un gol, ma l’1-2 dell’Allianz Arena non è abbastanza per pensare di proteggere il risultato. I bavaresi hanno sempre vinto a San Siro, quattro volte su quattro, e l’ultima occasione in cui hanno ottenuto i tre punti è stata nel 2022 nel corso dei gironi della competizione europea. Rispetto a quella serata è cambiato molto, ma non alcuni giocatori del Bayern Monaco. Tra questi Vincent Kompany si affida ancora a Sané sulla fascia, dall’altra parte invece si muoverà Olise. Al centro, a differenza della gara d’andata, gioca Thomas Muller. La leggenda bavarese ha già segnato nel primo scontro e vuole ripetersi per portare la sua squadra alle semifinali. Di seguito la probabile formazione di Kompany per la partita, per cui abbiamo sentito anche il parere di Aldo Serena.

Inter-Bayern Monaco, la probabile formazione di Kompany

Bayern Monaco (4-2-3-1): Urbig; Laimer, Kim, Dier, Stanisic; Kimmich, Goretzka; Olise, Muller, Sané; Kane.