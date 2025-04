Inter-Bayern Monaco, Inzaghi si affida ai big. La probabile formazione

Simone Inzaghi non si priva nemmeno di un big nella partita della sua Inter contro il Bayern Monaco. L’allenatore già ha pensato alla probabile formazione, solo un ballottaggio.

UN DUBBIO – Siamo quasi alla conclusione dell’antivigilia della partita tra Inter e Bayern Monaco. Si parte dall’1-2 di Monaco di Baviera, dove all’Allianz Arena Davide Frattesi ha messo il timbro decisivo per la vittoria nerazzurra. Non basta però fermarsi a quella notte magica, perché la storia mette di fronte un tabù. I tedeschi hanno sempre vinto a San Siro e stavolta quest’ultima potrebbe coincidere con la qualificazione. Un solo gol di vantaggio non lascia tranquilli, per questo Simone Inzaghi si affida a tutti i suoi big a disposizione. Dei titolarissimi manca solo Denzel Dumfries, mentre ritorna Federico Dimarco rispetto alla gara d’andata. Proprio l’esterno sinistro però è in ballottaggio con Carlos Augusto, che ha dimostrato nelle ultime partite di meritare occasioni dal primo minuto. In difesa Francesco Acerbi comanderà il reparto completato da Alessandro Bastoni e Benjamin Pavard. Davanti non ci sono dubbi sulla coppia che avrà le responsabilità più importante della serata. Di seguito la probabile formazione completa di Inzaghi.

Inter-Bayern Monaco, la probabile formazione di Inzaghi

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.