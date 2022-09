Inter-Bayern Monaco, Inzaghi sceglie Onana! Formazione inedita – TS

Inter-Bayern Monaco è in programma questa sera alle 20:45. Secondo quanto riferito da Tuttosport, Inzaghi potrebbe schierare un 11 inedito. Spazio ad Onana

SCELTE – Inter-Bayern Monaco è in programma questa sera. Inzaghi, per la prima in Champions League, anche alla luce della brutta prestazione nel derby, secondo Tuttosport, pensa ad un undici inedito per dare una scossa all’ambiente. Spazio quindi ad Onana dal 1′, che prenderà il posto di Handanovic. A centrocampo Mkhitaryan favorito su Barella per una maglia da titolare. A sinistra dovrebbe vedersi Gosens dal 1′: per il tedesco, scrive il quotidiano, occasione per dimostrare il proprio valore.

Fonte: Tuttosport – Simone Togna