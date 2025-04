Inter-Bayern Monaco, Inzaghi convoca anche quattro Primavera

In vista del ritorno dei quarti di finale di Champions League contro il Bayern Monaco, in programma domani sera alle ore 21:00 a San Siro, Simone Inzaghi ha deciso di puntare anche sulla linea verde. A causa delle assenze per infortunio di Denzel Dumfries e Piotr Zielinski, oltre all’esclusione di Joaquin Correa dalla lista UEFA, il tecnico nerazzurro ha scelto di aggregare quattro giovani.

DALLA PRIMAVERA – Un segnale chiaro di fiducia nel settore giovanile nerazzurro, che continua a sfornare elementi interessanti e pronti a misurarsi con il palcoscenico europeo, almeno a livello di esperienza e ambientamento. I quattro ragazzi saranno regolarmente convocati e andranno in panchina, pronti in caso di necessità a vivere un debutto da sogno nella notte di Champions contro uno dei top club europei. Il primo è Giacomo Cocchi, esterno classe 2005, è un profilo duttile capace di agire su entrambe le fasce, ha già fatto il suo esordio assoluto in prima squadra così come Aleksandar Berenbruch. Le altre due sorprese sono Jacopo Pinotti, difensore centrale classe 2006 e Thiago Romano, centrocampista arrivato durante la sessione di mercato estiva.

I motivi della convocazione dei giovani Primavera

IN LISTA – La loro convocazione rappresenta anche un premio per la grande stagione della Primavera di Andrea Zanchetta, oltre che un’esigenza numerica per il tecnico della prima squadra. I giovani nerazzurri hanno ben figurato anche in questa stagione sia in campionato che nella UEFA Youth League. Sarà difficile vederli in campo in una partita tanto delicata, ma respirare l’atmosfera del grande calcio europeo sarà senza dubbio una tappa importante nel loro percorso di crescita.