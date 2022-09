Inter-Bayern Monaco, Inzaghi cambia rispetto al derby! Le scelte – Sky

L’Inter è al lavoro per preparare la sfida al Bayern Monaco. Secondo Sky Sport Inzaghi pensa a dei cambi di formazione rispetto alla sfida contro il Milan di sabato.

CAMBI – Matteo Barzaghi in collegamento su Sky Sport, fa il punto sull’Inter, attesa dalla sfida al Bayern Monaco. Inzaghi pensa a dei cambi di formazione rispetto agli 11 schierati dal 1′ nel derby di sabato: «La squadra bavarese ha sempre vinto contro l’Inter in Champions League a Milano. Inzaghi farà qualche cambio di formazione. Con Dzeko che dovrebbe avere la sua chance accanto a Lautaro Martinez. Non sarà l’unica modifica, l’allenatore ha anche delle caselle aperte. Ma ci sarà tempo, sarà tutto più chiaro nell’allenamento di domani».