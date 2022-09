Inter-Bayern Monaco, idee chiare solo in attacco! Due rischiano in mezzo

Inter-Bayern Monaco è la sfida in programma mercoledì a San Siro alle 21.00, valevole per la prima giornata della fase a gironi di Champions League. Secondo le ultime di Matteo Barzaghi, Simone Inzaghi sta ragionando molto sull’undici da mandare in campo dal 1′. Due rischiano il posto a centrocampo. Di seguito quanto rivelato dal giornalista durante il pomeriggio di Sky Sport

DUBBI – Inter-Bayern Monaco è il match in programma domani a San Siro (QUI le dichiarazioni di Simone Inzaghi alla vigilia). Secondo Matteo Barzaghi, l’unico reparto sul quale il tecnico non ha dubbi è l’attacco: «I dubbi di Inzaghi verranno sciolti dopo l’allenamento di domani. Teniamo aperto qualche dubbio in difesa, sia per quanto riguarda Handanovic che i tre centrali. Si va verso Lautaro Martinez e Dzeko dal 1′, Gosens candidato sulla sinistra mentre Mkhitaryan spinge per sostituire uno tra Calhanoglu e Barella a centrocampo con Brozovic regista davanti alla difesa. Sono ragionamenti che Inzaghi fa per affrontare nel miglior modo possibile il Bayern Monaco».