Inter-Bayern Monaco, Handanovic o Onana dal 1′? I dati parlano chiaro

In Inter-Bayern Monaco (stasera alle 21.00) potrebbe esserci il primo avvicendamento tra Handanovic e Onana. Anche perché, guardando ai dati in Champions League, emergono molte differenze tra i due.

BALLOTTAGGIO – Inter-Bayern Monaco di stasera può rappresentare l’esordio assoluto di Andre Onana in nerazzurro? Lo sapremo solo verso le 20, quando usciranno le formazioni ufficiali. Tuttavia è già una notizia che questa scelta sia una possibilità concreta. La prestazione di Samir Handanovic nel derby di sabato scorso non è stata infatti eccellente (eufemismo…). E questo ha portato l’opinione pubblica a invocare il camerunense ex Ajax dal primo minuto. Scelta che, visto il palcoscenico di stasera, non sarebbe nemmeno così azzardata.

Onana vs Handanovic: le statistiche in Champions League

ESPERIENZA DIVERSA – Tra Onana e Handanovic corrono diverse differenze. In primis l’età, visto che il nuovo numero 24 dell’Inter ha dodici anni in meno del collega sloveno. Ma ciononostante, il camerunense ha molta più esperienza in Champions League. Onana esordisce nella massima competizione europea con l’Ajax a 21 anni, nei preliminari della stagione 2017/18 contro il Nizza. E arriva ad Inter-Bayern Monaco di oggi con 38 presenze totali. Ben dieci in più del capitano nerazzurro, che in Champions League arriva per la prima volta a 34 anni, nella stagione 2018/19.

PRESTAZIONI DIVERSE – Ma oltre ad un maggior numero di partite giocate, Onana ha anche un rendimento decisamente migliore. Rispetto ad Handanovic, l’ex Ajax ha subito sei reti in meno (29 contro 35). Il capitano nerazzurro ha infatti una media di 1,25 gol subiti a partiti, il 24 è invece a 0,76. Inoltre, Onana ha mantenuto la porta inviolata più volte. Per l’esattezza dodici clean sheet in Champions League, il doppio rispetto all’attuale capitano dell’Inter. Numeri non sufficienti ad aiutare Simone Inzaghi a prendere una decisione in vista della sfida col Bayern Monaco. Ma sicuramente non si può negare che Onana non sia abituato a certi palcoscenici (considerando poi che ha già affrontato i bavaresi).