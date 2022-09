Inter-Bayern Monaco, dubbio Dumfries. Occasione Mkhitaryan! Le ultime – TS

Inter-Bayern Monaco si avvicina, e Simone Inzaghi metterà mano alla formazione solamente oggi viste le prove fisiche di ieri e il confronto squadra-allenatore. Secondo Tuttosport, Denzel Dumfries resta sempre in dubbio, mentre Hernikh Mkhitaryan ha serie possibilità di giocare.

LA PROBABILE – Simone Inzaghi oggi per la prima volta lavorerà sull’aspetto tecnico-tattico in vista di Inter-Bayern Monaco in programma domani alle 21. Soliti dubbi di formazione per il tecnico piacentino che dovrà scegliere chi schierare sulla fascia con Denzel Dumfries che potrebbe riposare. Al suo posto possibile chance per Matteo Darmian, che resta in ballottaggio anche per la fascia opposta (a sinistra), con Federico Dimarco. Robin Gosens ancora fuori. Attenzione al possibile debutto di Henrikh Mkhitaryan al posto di Hakan Calhanoglu.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini