Inter-Bayern Monaco, Dimarco o Carlos Augusto? Uno è in pole – CdS

Stasera Inter-Bayern Monaco e Inzaghi riflette sulla formazione da schierare. Un solo ballottaggio, ossia quello a sinistra Federico Dimarco e Carlos Augusto.

IL BALLOTTAGGIO – Dimarco o Carlos Augusto: è questo il vero e unico dubbio in vista di Inter-Bayern Monaco, ritorno dei quarti di finale di Champions League. Entrambi stanno bene. Il primo ha recuperato dal fastidio muscolare, che lo ha escluso dalla partita di andata e contro il Cagliari ha giocato una buona ora di gioco. Il brasiliano è in una forma smagliante, la migliore da quanto veste la maglia dell’Inter. All’Allianz Arena ha arato la fascia sinistra e anche contro il Cagliari, al posto stavolta di Alessandro Bastoni, ha giocato un’altra partita da 7 in pagella. Al momento, il favorito è l’esterno italiano. L’alternativa Carlos comunque è sempre viva e a partita in corso sicuramente aiuterà l’Inter.

Per Inter-Bayern Monaco l’unico cambio sarà Dimarco: Carlos Augusto dalla panchina

INTATTA – Per il resto, l’Inter anti Bayern è praticamente fatto Davanti a Yann Sommer, ci sarà il trio visto in Baviera e titolare: Pavard, Acerbi e Bastoni. A centrocampo, Darmian sostituirà ancora l’infortunato Dumfries e in mezzo sarà filastrocca: Barella-Calhanoglu-Mkhitaryan. Infine, l’attacco: Thuram e Lautaro Martinez sognano un’altra notte da sogno dopo quella di otto giorni fa. Il primo ha fatto l’assist di tacco per il capitano e il secondo ha realizzato il primo gol nerazzurro e propiziato anche il secondo iniziando l’azione. La probabile formazione per Inter-Bayern Monaco.

(3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.