Inter-Bayern Monaco, i diffidati per la Champions League. No squalificati

Inter-Bayern Monaco si giocherà alle ore 21 allo Stadio Giuseppe Meazza per il ritorno dei quarti di finale di Champions League 2024-2025 (andata 2-1). Ecco la situazione disciplinare per il match di questa sera, con diffidati per entrambe e senza squalificati. Qui il riepilogo per tutto il turno, che si chiude proprio oggi (anche con Real Madrid-Arsenal).

INTER-BAYERN MONACO (andata 2-1) mercoledì 16 aprile ore 21

CHAMPIONS LEAGUE – RITORNO QUARTI

Diffidati Inter: Nicolò Barella, Alessandro Bastoni, Denzel Dumfries, Simone Inzaghi (allenatore), Lautaro Martinez, Henrikh Mkhitaryan, Benjamin Pavard.

Squalificati Inter: nessuno.

Diffidati Bayern Monaco: Kingsley Coman, Serge Gnabry, Leon Goretzka, Konrad Laimer, Leroy Sané.

Squalificati Bayern Monaco: nessuno.