Inter-Bayern Monaco, difesa sotto esame! Inzaghi cambia? Le ultime – TS

La difesa dell’Inter è sotto esame dopo la debacle nel derby. In vista della sfida al Bayern Monaco,in programma questa sera alle 20:45. Inzaghi potrebbe optare per un cambio. Le ultime da Tuttosport

SCELTE – Inter-Bayern Monaco è in programma questa sera. Sarà una prova d’urto per la difesa nerazzurra che, contro il Milan, ha mostrato evidenti problemi di forma. Secondo Tuttosport, però, è difficile che Inzaghi possa rinunciare al suo trittico titolare proprio per la prima sfida di Champions League. Confermati quindi Skriniar, de Vrij e Bastoni anche se, spiega il quotidiano, l’olandese è insidiato da D’Ambrosio, che scalpita per una maglia da titolare. A quel punto, Skriniar, scalerebbe in mezzo, con l’ex Torino a destra e Bastoni a sinistra.

Fonte: Tuttosport – Simone Togna