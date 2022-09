Inter-Bayern Monaco di Champions League, dove vederla in diretta TV e LIVE streaming

Inter-Bayern Monaco è la prima partita nerazzurra internazionale della stagione in programma. Si va in campo per la 1ª giornata del Gruppo C di UEFA Champions League. Inter impegnata in casa. Ecco tutte le informazioni utili su Inter-Bayern Monaco per scoprire dove vederla in diretta TV e LIVE streaming ma anche per seguirla su Inter-News.it

Partita in programma

UEFA Champions League – Fase a gironi, 1ª giornata del Gruppo C.

Dove si gioca Inter-Bayern Monaco

Stadio “Giuseppe Meazza” in San Siro – Milano.

Data e ora di Inter-Bayern Monaco

Mercoledì 7 settembre – Ore 21:00.

Inter-Bayern Monaco, dove vederla in diretta TV

Su Sky Sport Uno (canale numero 201 del satellite), Sky Sport 4K (canale numero 213 del satellite) e Sky Sport 252 (canale numero 252 del satellite e canale 484 del digitale terrestre), accessibile solo agli abbonati alla piattaforma. Su Smart TV attraverso l’app Infinity di Mediaset.

Inter-Bayern Monaco, dove vederla in LIVE streaming

Su Sky Go, per chi gode del servizio in abbonamento, o in alternativa su NOW. Su qualsiasi device (computer, smartphone e tablet) attraverso l’app e il sito web di Mediaset Infinity (mediasetplay.mediaset.it), utilizzabile solo dagli abbonati al servizio Infinity+.

Come seguirla grazie a Inter-News.it

Se vi chiedete Inter-Bayern Monaco dove vederla ma non potete, in alternativa alla diretta TV e il LIVE streaming, seguitela su Inter-News.it grazie alla cronaca testuale LIVE, a partire dalle ore 20:30. E già dalla mattina, per l’avvicinamento all’evento con il pre-partita, fino alla sera con il post-partita.

