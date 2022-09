Inter-Bayern Monaco, l’avversario più difficile nel momento più complicato

Inter-Bayern Monaco è l’esordio in Champions League. Alle 21 al Meazza il Gruppo C comincia una partitissima, anche se vista la situazione forse sarebbe stato meglio trovare un avversario ben diverso.

UN OSSO DURO – Inter-Bayern Monaco era l’ultima partita da giocare dopo aver perso così il derby di sabato. Invece, ringraziando sempre il sorteggio come al solito molto benevolo, la prima in Champions League non poteva essere più complessa. Arriva una squadra schiacciasassi, che è vero ha pareggiato le ultime due in Bundesliga, ma ha segnato ben ventisette gol in sette partite ufficiali, di cui quattro dove ne ha fatti almeno cinque. Non proprio l’ideale per l’Inter attuale, con una difesa colabrodo e tante difficoltà emerse contro il Milan. Il girone è tostissimo, con il rilanciato Barcellona, e passarlo sarà molto difficile: servono dieci punti, come ha detto Simone Inzaghi ieri. Farne tre stasera varrebbe molto di più della sola classifica.

QUALCHE CAMBIO – In Inter-Bayern Monaco bisogna aspettarsi delle novità. La curiosità principale è in porta, per capire se Samir Handanovic sarà confermato o ci sarà l’esordio di André Onana. La seconda ipotesi sembra aver preso forza nelle ultime ore. Dovrebbe tornare Federico Dimarco, potrebbero vedersi assieme sia Hakan Calhanoglu sia Henrikh Mkhitaryan lasciando fuori Nicolò Barella. Pochi dubbi invece sul partner di Lautaro Martinez, perché il subentro nel derby di Edin Dzeko non va sottolineato e il bosniaco conosce pure il calcio tedesco vista la sua militanza nel Wolfsburg. Il Bayern Monaco rimette titolare Thomas Muller, ma Julian Nagelsmann ha comunque dei dubbi di formazione (vedi articolo). Segui su Inter-News.it per tutta la giornata le ultime notizie sulla sfida. Dalle 19.30 il vero countdown a Inter-Bayern Monaco: collegamenti in diretta, interviste pre/post e LIVE della partita, trasmessa in diretta TV e streaming (vedi articolo).