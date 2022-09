Inter-Bayern Monaco, alcuni cambi da parte di Inzaghi? Le possibili novità

Simone Inzaghi potrebbe effettuare alcuni cambi nella formazione in campo domani sera dal primo minuto in Inter-Bayern Monaco.

CAMBI – Secondo quanto riportato da Matteo Barzaghi, in collegamento con gli studi di Sky Sport 24, è probabile che in attacco nel match di Champions League tra Inter e Bayern Monaco ci sia Edin Dzeko titolare con Lautaro Martinez. Probabile anche che ci sia qualche cambio sulle fasce, con Robin Gosens forte candidato per partire dal primo minuto a sinistra. Henrikh Mkhitaryan invece insidierebbe i centrocampisti per un posto da titolare. Da vedere più tardi se in difesa cambierà qualcosa.

Fonte: Sky Sport