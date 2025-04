Inter-Bayern Monaco 2-2… EROICI! SIAMO IN SEMIFINALE!

Termina sul punteggio di 2-2 Inter-Bayern Monaco, sfida valevole per il ritorno dei quarti di finale della UEFA Champions League. Ecco quanto successo dopo il primo tempo terminato sul punteggio di 0-0.

SECONDO TEMPO – Contrariamente ai primi quarantacinque minuti, in questo secondo tempo succede di tutto. Ad aprire le danze è il Bayern Monaco: palla recuperata a centrocampo con possibile fallo su Mkhitaryan non ravisato, a ricevere palla in area è Kane che dal limite destro trova un diagonale che fulmina Sommer e vale lo 0-1. Il rischio dello 0-2 è concreto poco dopo, quando Muller riceve palla tutto solo a sinistra, ma incredibilmente spara alto. Poi si accende l’Inter. Calcio d’angolo al minuto 58, palla in mezzo e Lautaro Martinez come un rapace sfrutta un rimpallo in area di rigore per sparare la sfera nel sacco e fare 1-1. E un altro calcio d’angolo è decisivo al 61′, questa volta dalla parte opposta: pennellata precisa a centro area, Pavard stacca in testa a Kim e la sua incornata è imperiosa per trovare il 2-1. Da qui, è di nuovo il Bayern Monaco a tornare in cattedra, prima al 75′, quando Sommer è decisivo su una conclusione ravvicinata di Olise. Poi, dal calcio d’angolo che ne consegue, un cross dalla trequarti finisce sulla testa di Dier che incredibilmente dalla riga di fondo trova una traiettoria beffarda che va a depositarsi in rete per il 2-2. Nel finale è un assalto, con la difesa dell’Inter che è stoica ed EROICA! SIAMO – IN – SEMIFINALE!

INTER-BAYERN MONACO 2-2

Gol: Kane al 52′, Lautaro Martinez al 58′, Pavard al 61′, Dier al 76′