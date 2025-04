Inter-Bayern Monaco, 1 cambio per Inzaghi. Formazione definita! – Sky

Inter-Bayern Monaco si disputerà domani 16 aprile alle ore 21 allo Stadio San Siro: di seguito gli ultimi aggiornamenti sulla formazione nerazzurra.

IL RAGIONAMENTO – Inter-Bayern Monaco è il match valido per il ritorno dei quarti di finale di Champions League. A raccontare le ultime novità sui nerazzurri è l’inviato di Sky Sport Matteo Barzaghi: «Si va verso una formazione identica a quella dell’andata, con l’unica eccezione rappresentata dalla presenza dal primo minuto di Federico Dimarco. In porta ci sarà Sommer, che sta facendo veramente qualcosa di importante in nerazzurro. Ma l’uomo più atteso è Lautaro Martinez, che ha segnato 7 gol in questa Champions League. Al momento è dietro Eto’o, che ne fece 8, e Crespo, che arrivò a 9 reti in un’unica annata. Credo che il Toro sia ora al top della stagione, e forse non solo».

Inter-Bayern Monaco, Dimarco l’unica novità rispetto all’andata

LE SCELTE – In Inter-Bayern Monaco, dunque, il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi punterà sul solo Federico Dimarco come novità di formazione rispetto al confronto dell’Allianz Arena. Per il resto, il piacentino confermerà la linea difensiva che ha ben figurato contro il reparto offensivo del Bayern Monaco. A centrocampo, allo stesso modo, si assisterà alla presenza dei calciatori che hanno reso quella zona del campo un’area di dominio per il club nerazzurro: Nicolò Barella, Hakan Calhanoglu ed Henrikh Mkhitaryan. Davanti ci si affiderà al super duo composto da Lautaro Martinez e Marcus Thuram.

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. Allenatore: Simone Inzaghi.