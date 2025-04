Inter-Bayern Monaco 0-0 al 45′, manca un rigore su Thuram!

Termina sul punteggio di 0-0 il primo tempo di Inter-Bayern Monaco, sfida valevole per il ritorno dei quarti di finale della UEFA Champions League (segui QUI il nostro live testuale). Ecco quanto successo in questi primi 45 minuti

PRIMO TEMPO – Quarantacinque minuti tosti quelli appena trascorsi a San Siro, con il Bayern Monaco a lungo in possesso del pallone e l’Inter pronta a far male in ripartenza. I bavaresi si rendono subito pericolosi in apertura con Olise, ma un enorme intervento di Pavard evita il vantaggio ospite. Lo stesso succede poco dopo, ma questa volta è Bastoni con un intervento magistrale a toccare in scivolata da dietro il pallone all’attaccante dei tedeschi. I nerazzurri non restano a guardare e una grande azione arriva a metà del secondo tempo, orchestrata da Lautaro Martinez a centrocampo, apertura per Dimarco, anche se il suo cross è impreciso. Nell’azione, però, Thuram viene colpito nettamente alla caviglia in area, con il direttore di gara che incredibilmente non va nemmeno a revisare l’azione – con un rigore netto – al VAR. Poco dopo ci prova Calhanoglu, che lascia partire un siluro da fuori area, ma la sfera termina a lato di poco. Il Bayern Monaco si rende pericolosissimo al 38′, con Olise che entra in area e mette in mezzo, ma Sane si mangia il gol con Sommer fuori dai pali, grazie anche a un’ottima chiusura difensiva della retroguardia nerazzurra. Nel finale il Bayern Monaco prova ad assaltare l’area per trovare il gol, ma il primo tempo si chiude sul punteggio di 0-0.

INTER-BAYERN MONACO 0-0

Gol: /