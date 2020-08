Inter-Bayer Leverkusen 2-1, il tabellino della partita dei quarti di Europa League

Condividi questo articolo

Inter-Bayer Leverkusen è terminata da pochi minuti con il punteggio di 2-1. Questo il tabellino della partita valida per i quarti di finale di UEFA Europa League 2019-2020.

LA SECONDA È ANDATA! – Dominando tutta la partita, ma non chiudendola nonostante un’infinità di occasioni, l’Inter torna in semifinale di una competizione europea dopo dieci anni. Successo di misura contro il Bayer Leverkusen, in un match dove è successo di tutto. I nerazzurri se la vedranno lunedì prossimo con una fra Shakhtar Donetsk e Basilea, che alle ore 21 giocano il loro quarto di finale di Europa League. Questo il tabellino di Inter-Bayer Leverkusen.

INTER-BAYER LEVERKUSEN 2-1 – IL TABELLINO

Inter (3-5-2): Handanovic; Godin, de Vrij, Bastoni (84′ Skriniar); D’Ambrosio (59′ Moses), Barella, Brozovic, Gagliardini (59′ Eriksen), Young; Lukaku, Lautaro Martinez (64′ Sanchez).

In panchina: Padelli, Sensi, Ranocchia, Borja Valero, Esposito, Agoumé, Biraghi, Candreva.

Allenatore: Antonio Conte

Bayer Leverkusen (4-1-4-1): Hradecky; L. Bender (85′ Bellarabi), Tah, Tapsoba, Sinkgraven (68′ Wendell); Baumgartlinger (68′ Amiri); Havertz, Palacios (59′ Bailey), Demirbay, Diaby; Volland (85′ Alario).

In panchina: Ozcan, Lomb, Dragovic, Weiser, Wirtz.

Allenatore: Peter Bosz

Arbitro: Carlos del Cerro Grande della federazione spagnola (Yuste – Fernandez; Gil Manzano; VAR Hernandez Hernandez; A. VAR Sanchez Martinez)

Gol: 15′ Barella, 21′ Lukaku, 24′ Havertz (B)

Ammoniti: D’Ambrosio, Eriksen, Barella (I), Sinkgraven, L. Bender, Tapsoba (B), Conte (I, allenatore)

Recupero: 1′ PT, 7′ ST