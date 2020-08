Inter-Bayer Leverkusen, squalificati partita di Europa League. No diffidati

Inter-Bayer Leverkusen si giocherà alle ore 21, presso la Dusseldorf Arena, per i quarti di finale di Europa League. Ecco la situazione disciplinare per la partita in gara secca di questa sera in Germania: a livello di squalificati uno nei tedeschi, niente diffidati perché i cartellini sono stati azzerati dopo gli ottavi. Qui l’elenco completo per le sfide di oggi e domani.



INTER-BAYER LEVERKUSEN lunedì 10 agosto ore 21 (quarti di finale Europa League, gara secca)

Squalificati Inter: nessuno

Squalificati Bayer Leverkusen: Charles Aranguiz (una giornata)