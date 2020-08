Inter-Bayer Leverkusen: la probabile formazione dell’Inter di Conte in Europa League

Inter-Bayer Leverkusen è in programma oggi a partire dalle ore 21.00. Partita valida per i quarti di finale di UEFA Europa League in sfida unica. L’obiettivo, neanche a dirlo, è il pass per la semifinale. Scopriamo la probabile formazione dell’Inter di Conte

LA ROSA E LA FILOSOFIA DI CONTE

INDISPONIBILI – Oltre ai tre giocatori non iscritti in Lista UEFA (il terzo portiere Berni, l’esterno Asamoah e il centrocampista Vecino infortunato), non dovrebbero esserci assenti.

MODULO – Le ultime due ottime uscite (quattro gol fatti e zero subiti nel doppio 2-0) indirizzano Conte verso il 3-5-2, sistema di gioco ideale per la sua rosa. Nonostante ciò l’Inter sa di affrontare un avversario completamente diverso da Atalanta e Getafe in quanto più tecnico e meno atletico, pertanto non vanno escluse sorprese tecnico-tattiche.

LA SQUADRA REPARTO PER REPARTO

DIFESA – Sicuro del posto il capitano Handanovic tra i pali. In mezzo de Vrij con Bastoni sul centro-sinistra, mentre Godin sul centro-destra verrà preferito nuovamente a Skriniar.

CENTROCAMPO – Solito dilemma in mezzo al campo. Sulla destra Candreva e Moses sono in ballottaggio con D’Ambrosio, al momento favorito, con Young a sinistra. Davanti alla difesa Brozovic affiancato da Barella e Gagliardini. Eriksen previsto inizialmente in panchina.

ATTACCO – Imbarazzo della scelta in avanti. L’acquisto a titolo definitivo di Sanchez permette a Conte di schierare il cileno anche nelle Final Eight, ma a far coppia con Lukaku sarà di nuovo Lautaro Martinez dal 1′.

Clicca qui per sapere come e dove seguire Inter-Bayer Leverkusen di UEFA Europa League in diretta TV o LIVE streaming

IL PROBABILE SCHIERAMENTO DELL’INTER

FORMAZIONE – Ecco dunque la probabile formazione titolare dell’Inter che affronterà il Bayer Leverkusen: Handanovic; Godin, de Vrij, Bastoni; D’Ambrosio, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lukaku, Lautaro Martinez.

IN PANCHINA – Padelli; Ranocchia, Skriniar; Biraghi, Candreva, Moses, Agoumé, Sensi, Borja Valero, Eriksen; Sanchez, Esposito.