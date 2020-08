Inter-Bayer Leverkusen: le probabili formazioni dei quarti di Europa League

Inter-Bayer Leverkusen è la sfida europea che apre la settimana di Ferragosto. Siamo ancora in attesa di conoscere sia la lista dei convocati dell’Inter sia quella del Bayer. Le due squadre oggi a partire dalle ore 21.00 si affronteranno in Germania – presso la “Merkur Spiel-Arena” di Dusseldorf – per la partita dei quarti di finale di UEFA Europa League in sfida secca. Ecco le probabili formazioni di Conte e Bosz per Inter-Bayer Leverkusen

QUI INTER

INTER (3-5-2): 1 Handanovic (C); 2 Godin, 6 de Vrij, 95 Bastoni; 33 D’Ambrosio, 23 Barella, 77 Brozovic, 5 Gagliardini, 15 Young; 9 Lukaku, 10 Lautaro Martinez.

A disposizione: 27 Padelli; 13 Ranocchia, 37 Skriniar; 11 Moses, 12 Sensi, 20 Borja Valero, 24 Eriksen, 32 Agoumé, 34 Biraghi, 87 Candreva; 7 Sanchez, 30 Esposito.

Allenatore: A. Conte

Diffidati: –

Squalificati: –

Indisponibili: 46 Berni; 8 Vecino, 18 Asamoah.

Non solo probabili formazioni, clicca qui per sapere come e dove seguire Inter-Bayer Leverkusen di UEFA Europa League in diretta TV o LIVE streaming

QUI BAYER LEVERKUSEN

BAYER LEVERKUSEN (4-2-3-1): 1 Hradecky; 8 Lars Bender (C), 5 Sven Bender, 12 Tapsoba, 22 Sinkgraven; 10 Demirbay, 25 Palacios; 27 Wirtz, 29 Havertz, 19 Diaby; 31 Volland.

A disposizione: 28 Ozcan, 36 Lomb; 4 Tah, 6 Dragovic, 18 Wendell, 23 Weiser; 11 Amiri, 15 Baumgartlinger, 30 Stanilewicz; 9 Bailey, 13 Alario, 38 Bellarabi.

Allenatore: P. Bosz

Diffidati: –

Squalificato: 20 Aranguiz

Indisponibili: 21 Grill, 40 Lotka; 3 Retsos, 16 Jedvaj, 7 Paulinho.